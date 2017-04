Contrats d'Assurance: SN La Poste - Nsia assurance, des gâteries scandaleuses SN La Poste a signé plusieurs contrats d’assurance avec NSIA dans des conditions décriées en interne et dont les dessous ont été révélés par un lanceur d’alerte. La divulgation de ces informations a installé un climat malsain dans la boîte où le DG cherche désespérément sa « taupe ».

"Mémoire d’un postier lambda", un document rédigé par un lanceur d’alerte qui se trouve vraisemblablement au cœur de la société dirigée par Ciré Dia est en train de mettre le feu à la SN La Poste. A preuve, la responsable de l’Action sociale qui est soupçonnée par la Direction générale d’être une des gorges profondes du « Postier lambda » a été tout simplement relevée de ses fonctions parce que le document comporte des détails ahurissants sur la hausse du budget alloué aux aides et subventions. Pourtant, la plus nébuleuse affaire contenue dans le document, est relative aux relations entre la Direction générale de la SN Poste et NSIA Assurance. La société SN La Poste et la NSIA ont signé des contrats d’assurance.



Selon le document, ces contrats ont été conclus au taux de rémunération minimum des primes exigé par la réglementation (3%) et qui est bien en-deçà de celui du marché actuel. En effet, « le DG de la Poste a contracté avec NSIA, pour le personnel, une retraite complémentaire et a externalisé l’indemnité de départ à la retraite chez ce même assureur. Ces contrats ont été signés à l’insu de tous les services normalement concernés (service juridique, cellule des marchés, les différents services des ressources humaines, les différents services des finances et de la fiscalité…) », accuse le document.



Qui poursuit : « Ces contrats, qui ont vu La Poste, rien qu’en 2015, virer près de 5 milliards à cet assureur, sont considérés par des experts du secteur, comme les plus léonins du marché et au détriment de La Poste. La NSIA est devenue leader dans le segment de l’assurance-vie en 2015 à cause de cette convention. Pourtant, les travailleurs n’ont jamais été demandeurs. Le DG avait refusé aux partenaires sociaux, l’augmentation des indemnités de logement sous prétexte que la situation financière de l’entreprise ne permettait pas une telle augmentation des charges. Une étude faite montre que la charge annuelle induite par cette initiative est de loin supérieure à celle d’une revalorisation des indemnités de logement. Pourquoi donc le DG a pris cette option? » s’interroge le lanceur d’alerte.



Qui plus est, la majorité des employés de La Poste touche au titre du logement, 20.000 FCFA, et que même les chefs de département ne bénéficient que d’une indemnité de 45.000 FCFA pour se loger avec leurs familles. La toute nouvelle législation fiscale du Sénégal encourage l’externalisation de l’indemnité de fin de carrière encore appelée indemnité de départ à la retraite.En cas de souscription, l’impôt payé sur le résultat diminue avec la comptabilisation de certaines primes d’assurance comme des charges.



La particularité de La Poste est qu’elle n’a pas vocation à faire du bénéfice et n’en fait pas effectivement, elle est même déficitaire. La Poste ne peut donc pas bénéficier de cet allègement puisqu’elle ne s’acquitte pas de l'impôt sur le bénéfice. Les obligations d’Etat qui constituent le placement le plus sûr et dont le taux de placement constitue le plancher dans le marché est aujourd’hui, d’au moins 5,5%. Qu’est-ce qui explique donc ce choix ? Mieux, Ciré Dia a signé, alors qu’il n’en aurait pas le droit, une convention avec le même assureur pour tous les détenteurs de compte au Centre des chèques postaux.



Ainsi, les clients se sont réveillés avec une coupure de 7.000 FCfa sur leurs avoirs en compte. « L’on veut nous faire croire que c’est cette assurance-vie destinée à couvrir des charges essentielles des héritiers d’un client en cas de décès. Jusqu’à présent, aucun client, censé être le souscripteur de cette assurance-vie, n’a encore paraphé un contrat, alors que Postefinances a déjà viré, au profit de NSIA, au titre de deux années (2016 et 2017) des dizaines de millions », démontre la source. Les chèques Postaux ont déjà reçu des centaines de lettres de contestation et d’autres ont déjà quitté, écœurés par cette escroquerie. Tous les véhicules roulant de La Poste sont aussi, depuis lors, assurés tout risque par...NSIA.



