Contrats pétroliers et gaziers : "Manko" veut récupérer les 30% de Timis Corporation Les leaders du FPDR (front pour la défense de la république) "Manko Wattu Sénégal" sont plus que déterminés à exiger à Timis Corporation de restituer les 30% qu'elle détient au détriment des sénégalais. Le front va poursuivre son combat jusqu'à l'atteinte de de cet objectif. La conférence des leaders qui s'est réunie hier va organiser un séminaire le 4 janvier prochain pour élargir les objectifs de la plateforme et évaluer les commissions administratives.

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Décembre 2016 à 09:20 | | 0 commentaire(s)|

La bataille pour la transparence dans l'exploitation des ressources pétrolières et gazières ne faiblit pas. Le FPDR est plus que jamais engagé pour que ces ressources n'échappent pas aux Sénégalais. La conférence des leaders constate que Timis Corporation a cédé 5% de ses parts à un moment où le retour au Sénégal et aux Sénégalais des 30% qu'elle détient est une exigence du peuple, soutiennent les leaders de l'opposition, réunis autour du FPDR.



Ils constatent en outre que le gouvernement a renoncé à son droit de préemption sans donner la moindre explication aux Sénégalais en méprisant le droit à l'information du peuple à qui appartiennent ses ressources naturelles. Le front condamne l'attitude de mépris du régime du régime de Macky Sall dans ce dossier du gaz et exige encore une fois la transparence dans tous les dossiers impliquant des ressources naturelles.



Le front entend continuer la bataille politique et juridique pour la récupération des 30% détenus par Timis Corporation et pour la bonne gouvernance sur les ressources naturelles. Le front ""Manko Wattu Sénégal interpelle le chef de l'Etat sur les raisons qui ont poussé Pétrotim Limited et Petro Asta Ressources à renoncer à l'exécution des contrats de recherche qu'elles ont signé avec Petrosen alors que d'après le ministre de l'énergie et des mines Aly Ngouille Ndiaye, elles avaient les capacités techniques et financières requises pour l'exploration.



Aussi, se demandent-ils, pourquoi le gouvernement du Sénégal a continué de prolonger son contrat de recherche tout en sachant que Petrotim Limited et sa maison mère Petro Asta Ressources Limited n'ont pas honoré leurs engagements financiers. Le front demande des explications au Président Macky Sall sur le renoncement systématique à exercer son droit de préemption sans en négocier la valeur.



Source l'AS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook