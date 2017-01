Contre attaque du camp Khalifa Sall : Une plainte pour faux et usage de faux annoncée contre Ousmane Tanor Dieng, Serigne Mbaye Thiam et Cie

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Janvier 2017 à 22:40 | | 2 commentaire(s)|

La crise qui secoue le Parti socialiste est en train d’atteindre son niveau le plus culminant. Après la convocation des pro Khalifa au tribunal régional de Dakar, le Maire de Mermoz Sacré Cœur a annoncé qu'une plainte contre les nommés Ousmane Tanor Dieng, Serigne Mbaye Thiam et autres portés plainte pour faux et usage de faux est présentement sur la table du procureur de la République.





Ce mercredi le maire de la Médina et certains jeune militants socialiste pro khalifa cités dans l’affaire de la casse à la maison du Parti Socialiste le 5 mars dernier 2016, ont été déféré au tribunal régional de Dakar.



Une situation que les camarades de Kalifa Sall considèrent comme de la provocation. Sitôt dans l’après-midi, le maire de Mermoz Sacré Cœur, Barthélémy Toy Dias et ses camarades ont tenu une conférence de presse pour apporter la réplique.



Le maire de mermoz Sacré Cœur a soutenu qu’ils ne comptent pas rester les bras croisés. Mieux, ils ont commis l’avocat Me Mbaye Sène, avocat à la cour pour porter plainte contre Ousmane Tanor Dieng, Serigne Mbaye Thiam et autres pour faux et usage de faux.



En effet, monsieur Serigne Mbaye Thiam a publié un procès-verbal faisant état de résultats de votes qui auraient été organisés par les coordinations du parti socialiste.



« A la lecture de ce Pv de résultats et après vérification, il s’est avéré que certains PV avaient été falsifiés afin d’obtenir ce faux résulta », a fait savoir le maire de Mermoz Sacré Cœur.



Landing DIEDHIOU, Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook