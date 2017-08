Contre les « dérives » du régime de Macky Sall : Khalifa Sall appelle les Sénégalais à poursuivre le combat

Khalifa Sall a adressé une lettre de remerciements aux Sénégalais et dénonce les « résultats frauduleux» des élections législatives du 30 juillet. Le leader de Mankoo Taxawu Senegaal y exhorte ses compatriotes à poursuivre le combat contre les « dérives » du régime en place.



Le maire de Dakar a de nouveau, écrit hier, aux Sénégalais, de sa prison de Reubeuss. En effet dans sa lettre, le leader a exprimé ses remerciements envers le peuple sénégalais.



« Mes chers compatriotes, en mon nom propre et au nom de l’ensemble des leaders de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, je tiens à vous exprimer mes sincères remerciements », déclare-t-il.



Avant de poursuivre : « mes remerciements s’adressent aussi à vous qui vous êtes déplacés le jour du vote, qui avez patienté pendant de longues heures sous le soleil, pour exercer votre droit, malgré les sabotages inédits dans l’histoire électorale de notre pays ».



« Il est nécessaire de poursuivre le combat pour la refondation des institutions de la République et de la défense de notre démocratie, contre les dérives d’un régime décidé à prendre en otage notre pays et à domestiquer nos institutions », tonne sévèrement, le leader de Taxawu.



L’édile de Dakar a ensuite déploré la façon dont le pouvoir en place gouverne, qui pour lui « risque de faire régresser le modèle » démocratique acquis. Plus loin dans sa missive, Khalifa Sall dit avoir choisi de « servir (son) pays », et qu’il entend rester dans cette voie quel que soit le prix à payer.



" Je sais pouvoir compter sur votre engagement pour ensemble, mener et gagner ce combat, afin de construire, dans la paix, la justice et la solidarité, le Sénégal de toutes nos énergies, de toutes nos ambitions et de nos ambitions communes", conclut Khalifa Sall.



M. L. Ndiaye (stagiaire) avec Vox Populi