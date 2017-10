Contre les honoraires des avocats de l’Etat, Me Wade préconise des «pétitions et de marches de contestation »

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Octobre 2017 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire des honoraires des avocats, commis par l’Etat du Sénégal dans la traque aux biens mal acquis continue de faire couler d’encre et salive. L’ancien président, Me Wade a rédigé une note pour donner son point de vue sur le bras de fer qui oppose l’Etat du Sénégal à ses confrères.



Dans le document intitulé : «Haro sur les avocats », Me Wade s’oppose au paiement de ces derniers, invite les citoyens à signer des pétitions et d’organiser des marches de protestation au cas où le Président Sall céderait en leur payant 750 millions F Cfa chacun.





Selon l’ancien président, la flagrance des délits est constante : « Premier élément du délit de tentative d’escroquerie : les manœuvres pour faire croire à un gain son là et ne peuvent être contestées. Je connais des barreaux ou des avocats coupables de tels faits feraient d’abord l’objet de sanctions disciplinaires qui leur ouvriraient la voie du tribunal correctionnel.



Deuxième élément, la tentative de s’emparer par ces manœuvres, des fonds publics, est flagrante et elle a eu un commencement d’exécution. Personne ne devrait rien payer à ces avocats, Et s’ils persistent, il conviendrait plutôt de saisir le parquet pour tentative d’escroquerie », a-t-il déclaré dans la note parvenue à L’Obs.



Fanta Kagny, leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook