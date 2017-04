Contre-manifestation du 7 avril: Yakham Mbaye ne lâche pas prise

Yakham Mbaye compte bien manifester le 7 avril. Malgré l’injonction du Chef de l’Etat aux leaders et responsables de l’Alliance pour la République (Apr) de renoncer à organiser une contre manifestation en réponse à Y’en a marre, le Secrétaire d’Etat à la communication persiste. Et dément la rumeur selon laquelle Macky Sall lui aurait demandé de surseoir à la manifestation.



« Le Président de la République ne se mêle pas de ces histoires de marche. Le chef de l’Etat, gardien de la Constitution, est au-dessus de la mêlée », dit-il. Et d’expliquer, que dans ce cas-ci, il s’agit simplement de confrontation de manière démocratique, d’idées émises par des citoyens. « Jusqu’à preuve du contraire, nous sommes en démocratie. Donc, il est loisible à des Sénégalais de se regrouper dans un mouvement qui s’appelle Y’en a marre, d’appeler les gens à vilipender un régime.



Mais, on doit reconnaître à d’autres Sénégalais le droit d’appeler à un rassemblement pour magnifier les actions de ce régime », souligne-t-il. En attendant vendredi, il reste à l’écoute du préfet de Dakar qui va donner suite à sa requête.