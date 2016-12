Contrebande, détention et trafic de chanvre indien : Mactar Sow, pris avec 14 kg de yamba, écope de 10 ans de prison

Agé de 34 ans, Mactar Sow n’est pas juste éleveur comme il l’a prétendu. En effet, il a été pris avec plus de 14 kilogrammes de chanvre indien et un pistolet artisanal. Attrait hier jeudi devant la Chambre criminelle de Diourbel, il a été condamné à 10 ans de travaux forcés.



Les neuf prochaines années, Mactar Sow est obligé de les passer bien au chaud à la prison de Diourbel, pour avoir été condamné à une peine d’emprisonnement de dix années de travaux forcés, un an après sa mise en détention préventive. Et pourtant, il est resté constant dans ses dénégations, aussi bien face aux juges de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Diourbel, hier jeudi, que devant les douaniers qui ont procédé à son arrestation et même devant les enquêteurs, jusqu’au juge d’instruction.



Prévenu des délits de contrebande, détention et trafic de chanvre indien, à la suite de son interpellation par les douaniers de Diourbel à Touba, alors qu’il avait par-devers lui un sac contenant 14,5 kilogrammes de l’herbe qui tue, Mactar Sow, qui était à bord d’un véhicule de transport en commun «7 places» immatriculé TC 0035 B de marque Peugeot 505, avait nié en être le propriétaire jusqu’à ce que le chauffeur, Mor Mbodj, ne le désigne. C’était le 2 février 2015. Et quand les douaniers ont tenté de l’appréhender, il a pris ses jambes à son cou pour disparaître dans la nature. Mais, c’était sans compter avec la détermination des soldats de l’économie qui ont réussi à lui mettre le grappin dessus, au terme d’une longue course-poursuite.



Présenté au procureur de Diourbel, il a été placé sous mandat de dépôt à la prison de Diourbel en attendant d’être traduit devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance pour répondre de ses actes.



A la barre hier, il est resté droit dans ses bottes, niant et jurant sur tous les saints que le sac contenant la drogue ne lui appartenait pas. Toutefois, il admet être le propriétaire du pistolet que les douaniers avaient trouvé dans son sac à dos. Mais, ce qu’il ignorait, c’est que le chauffeur du véhicule, Mor Mbodj, allait témoigner à ses côtés. Et malheureusement pour Mactar Sow, ce dernier répète aux juges la même version qu’il avait servie aux douaniers et face au juge instructeur. A savoir que l’accusé était bel et bien le propriétaire du sac dans lequel le chanvre indien a été trouvé.



Mais, même après cette déposition du témoin, Mactar Sow continuait à nier les faits. Ce qui pousse le procureur Moussa Guèye à indiquer que le prévenu n’était motivé que par le souci de tromper la religion du tribunal. C’est pourquoi il a requis contre lui une peine de 10 ans de travaux forcés, comme le précisent les articles 97 du code des drogues et 320 du code des douanes.



Source: LES ECHOS



