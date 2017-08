Contribution : Que cessent les attaques contre Jules

Son soutien tous azimuts à l’endroit des élèves et étudiants, de personnes défavorisées, n’est plus à démontrer. Jules est un travailleur, un homme assidu dans le travail. Comme en attestent les prouesses enregistrées par le Pudc et son engagement aux côtés de ses frères et sœurs de l’Apr et de Benno de Ziguinchor, aux dernières élections, au point de gagner le département.



Bref, son engagement politique aux côtés du chef de l’Etat, Macky Sall, est une réalité. Dans le passé, Souleymane Jules Diop, avait dénoncé la gestion faite de son pays, le Sénégal, ce que le peuple tout entier avait également dénoncé, à travers le vaste mouvement du 23 juin 2011.



Donc, citer toujours en mal le nom d’un tel patriote qui a tout laissé en Europe, au Canada, pour revenir au bercail, être à la disposition de son pays, n’est autre que de l’acharnement. Et cela doit cesser.



Ceux qui s’adonnent à ce sale boulot, comme ce fut le cas, ce jeudi 9 août dans la matinée, dans une radio de la place, n’ont qu’à arrêter. Ce pays nous appartient à tous. Donc, les critiques sans fondement, ni raison, mêmes constituant l’arme des faibles, doivent cesser contre lui.



Souleymane Jules Diop a une famille, des frères, des sœurs, des amis, comme tous ceux qui passent leur temps à l’attaquer. Donc, il est indécent de profiter de son engagement aux côtés de l’actuel chef de l’Etat pour le diaboliser. Macky Sall a été plébiscité par le peuple en 2012, donc, l’engagement de Souleymane Jules Diop, à ses côtés pour un Sénégal Emergent est légitime. Désormais, nous nous érigerons en boucliers contre ces personnes qui n’ont de leçons à donner, parce que malintentionnées.



Ben Moctar NDIAYE, communiquant (Dakar)