Contribution des étudiants gambiens au Soudan concernant la situation actuelle de la Gambie.

Nous remercions chaque individu, groupe ou institution qui a contribué de manière significative à régler pacifiquement la situation en Gambie. Notre préoccupation est la paix, la stabilité, l'amour, l'unité, le patriotisme, la tolérance et la justice.



Nous appelons le président sortant, le président Jammeh, à verser son quota pour assurer une transition pacifique.



Nous félicitons le président élu Adama Barrow et l'équipe de la coalition et prions Allah le Tout-Puissant pour les aider à répondre aux attentes des gens.



En outre, nous appelons le grand public et les communautés internationales à promouvoir la paix et la stabilité en Gambie.



Pour la Gambie notre patrie.