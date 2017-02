Convalescence: Anderlecht fait le point sur la blessure de Kara Mbodj

La grande question était de savoir si le joueur sénégalais allait devoir être opéré. Anderlecht apporte la réponse : "Aucune opération n'est nécessaire", indique le club dans un communiqué.



"Kara Mbodji est actuellement en France où il a fait examiner son genou. Un grand spécialiste et médecin du sport a confirmé le diagnostic du staff médical du RSC Anderlecht et du docteur Declercq : aucune opération n’est nécessaire. Kara subira des soins spéciaux et il sera sélectionnable pour le match de dimanche prochain face au SV Zulte Waregem."

source: walfoot.be