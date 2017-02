«Convention des Dakarois» pour défendre la cause de Dakar Lors d’un point de presse tenu à Dakar, il a été annoncé le lancement de la Conveention des Dakarois. Cette convention est un regroupement de personnes de la société civile, d’associations et de mouvements citoyens de la région de Dakar.

Selon son Secrétaire exécutif, M. Abdou Titi CAMARA, par ailleurs Président du mouvement citoyen SAMA CHANCE, « La Convention des Dakarois est née d’une volonté de répondre concrètement aux divers problèmes qui se posent à la région de DAKAR notamment ceux liés aux inégalités et injustices sociales».



Il ajoute que « Dakar est la région du Sénégal où les inégalités sont les plus accrues, où l’extrême richesse côtoie la pauvreté. Ces inégalités ont pour conséquences la recrudescence des violences, des frustrations et du sentiment de désespoir d’une partie des populations, notamment des plus jeunes », a indiqué le secrétaire général de cette association, M. Camara.



A l'en croire toujours, "c’est pourquoi, la Convention des Dakarois se veut une force de proposition, d’initiatives et de veille. Elle s’engage à lutter pour une meilleure répartition des ressources de manière plus inclusive et équitable pour un développement durable », a t-il conclu.

