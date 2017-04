Convocation de Souleymane Téliko : Les magistrats de Thiès sonnent la révolte

Les magistrats du ressort de Thiès se sont réunis ce vendredi au Palais de Justice de ladite ville pour voir la conduite à adopter face à la procédure disciplinaire initiée contre le magistrat Souleymane Téliko.



A l'issue des discussions, ils ont adopté une résolution pour manifester leur “désapprobation totale quant à la procédure disciplinaire engagée contre lui et exige l’arrêt immédiat des poursuites en raison du caractère non fondé des griefs ”.



Les magistrats de Thiès estiment que la démarche de leur collègue s’inscrit dans une simple logique de rendre compte à ses mandants, les collègues qu’il représente au Conseil Supérieur de la Magistrature, de l’exécution de sa mission.



Ils rappellent que l'Union des magistrats sénégalais (Ums) est une association et que ses membres sont libres de demander la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire, conformément à ses statuts et règlement intérieur.



Ils manifestent, en conséquence, leur solidarité et leur soutien indéfectibles à Souleymane Téliko et se félicitent de “son sens élevé de l'engagement pour la Justice”.



Les magistrats de Thiès demandent au Bureau exécutif de l’Ums de mener “toutes les actions appropriées, notamment le dépôt d’une plainte contre toute personne impliquée dans la divulgation de la correspondance” qui vaut à Souleymane Téliko une traduction devant le Conseil de discipline. Ils demandent aussi à tous les membres élus, titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la magistrature (Csm), à démissionner.



Ils souhaitent que le bureau exécutif de l'Ums convoque une Assemblée générale extraordinaire au palais de Justice de Dakar, le mercredi 19 avril 2017, jour de l’audition. Et invitent les magistrats du ressort de la Cour d’appel de Saint-Louis à se mobiliser ledit jour pour assister leur collègue Souleymane Téliko.



seneweb