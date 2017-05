Convoqué par Aliou Cissé, le gardien de buts Clément Diop était écartelé entre trois sélections

Né en France d'un père sénégalais, le gardien de buts qui a été international français des moins de 19 ans, comptait à l'époque sur une naturalisation américaine pour pouvoir évoluer dans la sélection américaine.



"J'ai regardé les gardiens américains, en terme de qualité, je n'ai rien à leur envier. Le fait que je ne sois pas américain de naissance, peut jouer contre moi. Mais si je suis appelé en tant que naturalisé, je n'hésiterai pas une seconde", avait expliqué le gardien de buts à son arrivée aux Etat-Unis.



Clément Diop qui a débuté sa carrière américaine en 2014 dans l'équipe B des Los Angeles Galaxy, a fait ses débuts professionnels en 2016, n'a toutefois jamais caché son intention de jouer pour les "Lions" du Sénégal.



"J'ai mon papa qui est Sénégalais, donc la sélection sénégalaise est une possibilité aussi", avait-il dit récemment, ne cessant de clamer sa "sénégalité" et son envie, de jouer pour les "Lions".



Avant Clément Diop, la sélection nationale avait déjà ouvert ses portes à un autre joueur de la MLS, Bouna Coundoul (2003-2015). Mais ce dernier, né au Sénégal avait fait le circuit nord-américain de sport-études avant de signer en professionnel aux Etats-Unis tandis que Clément Diop né en France, avait été drafté par le club de Los Angeles.



Le footballeur âgé de 23 ans arrive en équipe nationale au moment où les deux premiers choix au poste de gardien de buts à savoir Abdoulaye Diallo et (Rizespor, Turquie) et Khadim Ndiaye (Horoya AC, Guinée) sont en difficulté en club.



En conférence de presse, le sélectionneur national a reconnu que la situation des deux gardiens de but, était "préoccupante".