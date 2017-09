Coopération : L’Italie débloque 12 milliards de francs pour Dakar, Kaolack et Sédhiou La coopération italienne a renouvelé sa confiance au Sénégal, en décidant d’injecter 12 milliards de francs aux régions de Kaolack, Sédhiou et Dakar. Cet appui jadis destiné aux couches vulnérables, va s’étendre à d’autres activités comme la construction d’infrastructures sanitaires et scolaires.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, le budget du Programme intégré pour le développement économique et social (PIDES), devenu programme d’appui au développement économique et social (PADES), a été augmenté.



« Le PADES vient consolider les acquis du PIDES qui était une expérience pilote mais qui avait comme ambition de changer d’échelle, en termes géographique et en termes de qualité d’intervention. Avec le PIDES qui soutenait les groupes en situation de vulnérabilité, nous voulons désormais aborder le développement économique par le soutien aux PME. Nous voulons contribuer dans les infrastructures sociales de base par la mise en place d’infrastructures complètes », a déclaré la coordinatrice du Programme, Aïssatou Ayo Bâ.



Elle assure que sa structure va faire bénéficier à la région de Kaolack de nombreuses infrastructures. « Nous allons construire 20 infrastructures en termes d’écoles, de centres de veille communautaire ou de ressources et en termes de postes de santé », a-t-elle dit au cours de la journée de lancement du programme tenue dans la capitale du Saloum.







