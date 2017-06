Coopération : Le ministre français de l’Europe et des affaires étrangères, Le Drian à Dakar le 15 juin 2017

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, se rend du 14 au 16 juin en Guinée, au Sénégal et en Mauritanie, a-t-on appris des services de l’Ambassade de la France au Sénégal.



En effet, ce déplacement sera une première occasion de promouvoir les priorités de la France en Afrique à savoir " le climat, le développement économique et la sécurité".



Cette visite intervient peu après la rencontre du président de la République français avec son homologue sénégalais à Paris, le 12 juin.



Ainsi, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères évoquera avec le Président Macky Sall des principaux dossiers bilatéraux avant de s’entretenir avec le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’étranger, M. Mankeur Ndiaye.



A l’issue de sa conférence de presse conjointe avec le ministre Mankeur Ndiaye, M. Jean-Yves Le Drian aura un agenda chargé dans la journée, selon le communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net.



« Il visitera également la "maison du train express régional" (projet de TER qui reliera Dakar à Diamniadio) et rencontrera les entreprises françaises impliquées dans ce projet. Il se rendra enfin à l’Institut Pasteur de Dakar, visitera la cellule de lutte contre la cybercriminalité et évoquera plusieurs initiatives de développement portées par la diaspora sénégalaise avec le soutien du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères et de l’Agence française de développement."



