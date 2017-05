Coopération: Les Présidents Sall et Macron s’engagent à «la consolidation des liens privilégiés entre leurs deux pays »

Le Sénégal et la France affichent leur ferme volonté à travailler ensemble pour la consolidation des liens privilégiés entre leurs deux pays. C’est du moins qu’on peut retenir de l’entretien téléphonique entre le Président élu Emmanuel Macron et le Président Macky Sall.



Le Président élu Emmanuel Macron qui a joint Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour le remercier du message de félicitations qu’il lui a adressé suite à son élection, a exprimé « sa ferme volonté de travailler avec lui en vue de poursuivre et de renforcer les excellentes relations traditionnelles d’amitié et de coopération franco-sénégalaises», lit-on dans le communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net.



Le Président Sall quant à lui, après « renouvelé à Macron ses chaleureuses félicitations et ses vœux de succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions, lui a aussi assuré de sa disponibilité à œuvrer avec lui à la consolidation des liens privilégiés entre leurs deux pays ».



Ainsi, ils ont tous deux « convenu de se rencontrer prochainement pour approfondir leurs concertations sur des questions d’ordre bilatéral et multilatéral ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net

