Coopération Sénégal-France: Jean Yves le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France,« la France et le Sénégal, ça gagne toujours » Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mankeur Ndiaye et son homologue français Jean Yves Le Drian se sont engagés à continuer à travailler ensemble dans le cadre de la coopération bilatérale entre la France et le Sénégal. En effet, cette coopération sera de nouveau basée sur la jeunesse, l’économie et la sécurité, entre autres domaines.

En visite au Sénégal, peu après la rencontre du président de la République Macky Sall et son homologue français, Emmanuel Macron, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France, Jean Yves Le Drian veut renforcer la coopération entre le Sénégal et la France dans plusieurs domaines, notamment la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité, entre autres.



Ainsi le ministre sénégalais Mankeur Ndiaye et son homologue français, Jean Yves Le Drian ont fait face à la presse, ce jeudi 15 juin, à la résidence de l’ambassade de la France pour le renforcement des relations de coopération qui, selon Mankeur Ndiaye, datent depuis longtemps au bénéfice des deux pays .



« Aujourd’hui nous allons consolider et approfondir les relations de coopération entre la France et le Sénégal, qui sont déjà excellentes et avec de nouvelle perspectives », a déclaré M. Ndiaye.



Selon toujours le chef de la diplomatie sénégalaise, en plus des relations classiques tant au plan politique que diplomatique, « nous avons parlé d’économie, à savoir comment renforcer les relations économiques et comment faire pour que les perspectives de développement pour le Sénégal puissent être profitables aux deux pays ».



Il ajoute que « nous travaillons aussi avec la France pour la réalisation du Train express région (Ter) avec des entreprises françaises ».



La question de la crise au Mali a été aussi à l’ordre du jour et les deux pays travaillent ensemble pour aider le Mali à mettre en œuvre un accord de paix et de réconciliation avant d'évoquer la situation en Gambie où les deux parties ont également pris l’engagement de mettre en oeuvre tous les moyens pour stabiliser le régime du Président Adama Barrow.



Selon, Jean Yves Le Drian, la France est le premier pays investisseur au Sénégal avec un investissement direct de plus de 2 milliards d’Euros, lesquels ont généré en 2015, plus de 15 mille emplois et cette contribution de la France augmente la croissance économique du Sénégal.



Ce dernier souhaite que la coopération se passe au profit de la jeunesse et des forces vives des deux pays, ce qui suppose une vigilance et une détermination constante. « Nous avons beaucoup apprécié la volonté du Sénégal d’agir au sein de la politique internationale pour le respect des accords de Paris et dans sa mise en œuvre », a -t-il également reconnu.



Le ministre français en a profité pour visiter également la Maison du Ter dont une partie est financée par la France, une « fierté » pour M. Drian qui a déclaré par la suite, que « la France et le Sénégal, ça gagne toujours ».



