Coopération Sénégal-France : Sept accords stratégiques signés

Les présidents Macky Sall et François Hollande ont assisté, hier, à la signature de sept accords entre le Sénégal et la France. Ils portent sur le financement du Train express régional (Ter), l’écologie et les hydrocarbures avec le retour de Total au Sénégal.



L’évènement phare de la visite d’Etat du président de la République, Macky Sall en France, a été sans nul doute, la signature, hier, de sept accords stratégiques dans divers secteurs. En effet, en présence des délégations sénégalaises et françaises, les deux pays ont scellé des accords à travers des protocoles financiers et des déclarations d’intention et d’intérêt.

Le premier protocole financier a été signé entre les deux pays pour un prêt du Trésor non concessionnel de 95 millions d’euros (62.225.000.000 de FCfa) pour le Train express régional (Ter). Il a été paraphé par le ministre sénégalais de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ et le ministre français de l’Economie et des Finances, Michel Sapin.

Tandis que le deuxième protocole, sous forme de prêt, lie l’Agence française de développement (Afd) et le Sénégal. C’est un montant de 100 millions d’euros (65.500.000.000 de FCfa) toujours pour financer le Ter. Il sera paraphé par le ministre Amadou Bâ et Philip Bodouin, directeur général de l’Afd.



Mankeur Ségolène

Le troisième protocole est un accord tri-partite entre la Société nationale des chemins de fer (Sncf) de Paris, la Régie autonome des transports parisiens (Ratp) et le Sénégal pour le développement de l’exploitation et de la maintenance dans le cadre du Ter Dakar-Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) et la création d’un centre de formation dédié à la mobilité urbaine. L’accord a été signé par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Elimane Kane, le président du Directoire du groupe Sncf, Guillaume Pépy et la Présidente directrice générale (Pdg) de la Ratp, Elisabeth Borne.



Total dans l’Off shore profond



A ces accords, il faut ajouter une déclaration d’intention entre les gouvernements sénégalais et français, pour renforcer la coopération en matière de protection des océans et du littoral. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mankeur Ndiaye et le ministre français de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, chargée des Relations internationales sur le climat, Ségolène Royal, ont signé le texte.



Un accord ministériel pour renforcer la coopération en matière d’efficacité énergétique et de transition bas carbone de l’immobilier, a été également paraphé par le ministre de l’Energie, du Développement et des Energies renouvelables, Thierno Alassane Sall, et Ségolène Royal. Par ailleurs, une lettre d’intérêt de financement entre le Sénégal et Banque publique d’investissement (Bpi) de France relative à l’acquisition et l’installation d’un supercalculateur pour le centre national de calcul sénégalais à la Cité du savoir de Diamniadio a été paraphé par le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane et chargé d’affaires à Bpi France, Lionel Barbaroux.



Enfin, le dernier texte est un protocole de coopération entre le Sénégal et Total pour l’Off shore profond (Pétrole). Les signataires sont le ministre de l’Energie, du Développement et des Energies renouvelables, Thierno Alassane Sall et le directeur général Marketing et Services de Total, Momar Nguère.



Lesoleil.sn