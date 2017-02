Coopération: Son Excellence l'Ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot en tournée à l’intérieur du pays

L’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot va effectuer une tournée à l’intérieur du pays du 11 au 18 février, annonce un communiqué parvenu à la rédaction de leral.net.



Cette tournée a pour objectif d’aller à la rencontre des populations et de visiter les différents projets issus du partenariat sénégalo-français notamment ceux portés par le PAISD (Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement), les programmes de l’AFD (Agence française de développement), du FSD (Fond social de développement) et du FSP Mojusen (Projet de modernisation de la justice sénégalaise), explique le texte.



L'axe Bakel -Goudiry sera la première étape de la visite les samedi 11 et dimanche 12 février au cours de laquelle M. l'Ambassadeur Christophe Bigot inaugurera dans la matinée du samedi, le poste de santé de Sinthiou Dialiguel et dans l'après-midi, il présidera la cérémonie de pose de la première pierre du réseau d’adduction d’eau potable de Seling.



Le lendemain dimanche 12, pas de relâche, M. l'Ambassadeur fera cap sur Tambacounda pour les besoins de la cérémonie d’inauguration du réseau d’adduction d’eau potable de Diare Mbolo dans la matinée. Dans l'après-midi, la même cérémonie aura lieu à Gognedji.



Tour à tour, Vélingara, Kolda, Sédhiou et enfin Ziguinchor recevront la visite de Son Excellence l'Ambassadeur du lundi 13 au vendredi 17 février.



Au programme de la tournée



Lundi 13 février : Goudiry -Tambacounda

Matin : Visite du chantier du lycée de Goudiry; Visite du poste de santé de Kouthia Kassé; Visite du poste de santé de Thiara

Après-midi : Visite du centre de santé de Bala



Mardi 14 février : Velingara

Matin : Visite du campement Lew lewal; Visite de la Société de Développement Agricole (SODAGRI)

Après-midi : Visite du collège d’Anambé



Mercredi 15 février : Kolda

Matin : Visite du centre de formation professionnelle CAMPOS à Coumbacara (FSD); Visite du programme d’AVSF (Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières)

Après-midi : Visite de la Maison d’arrêt de Kolda; Visite du lycée privé Mamadou Macky Diallo; Visite du chantier du poste de santé de Kolda



Jeudi 16 février : Sédhiou

Matin : Visite de l’école de Marandan; Inauguration de l’école élémentaire de Bissari Lang

Après-midi : Visite de l’hôpital régional et du centre de santé de Sédhiou; Visite du Fort Pinet Laprade de Sédhiou



Vendredi 17 février : Ziguinchor

Matin : Pose de la première pierre du poste de santé de Djinaky; Visite du collège de Mandégane

Après-midi : Visite de l’Université Assane Seck de Ziguinchor



Thierno Malick Ndiaye