Coopération économique: La Chine étend son empire au Sénégal Les entreprises chinoises sont partout présentes dans les grands projets du gouvernement. Même si la Chine apporte son soutien financier et technique au Sénégal, elle rafle beaucoup de marchés.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2017 à 16:03 | | 0 commentaire(s)|

Le vice-président de la République populaire de Chine est en visite à Dakar. Hier, Li Yuanchao a eu une séance de travail avec le gouvernement. A cette occasion, les deux parties sont revenues sur la coopération qui lie le Sénégal au pays de Mao. Cependant, les relation entre les deux pays ne peuvent pas être considérées comme gagnant-gagnant.



Dans tous les secteurs d'activités, la République de Chine apporte son savoir-faire. Aujourd'hui, les Chinois sont présents dans presque tous les grands projets d'infrastructures du pays. Le ministre porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye, qui a fait la synthèse des échanges à la fin de la rencontre, rappelle que l'autoroute Ila Touba est construite par les Chinois de même que le tronçon d'un autre axe autoroutier, AIBD Mbour-Thiès. Même le pont de Foundiougne sera construit par les Chinois.



En plus des infrastructures, le porte-parole du gouvernement informe que la Chine va financer "250 forages supplémentaires" dans le cadre de la troisième phase du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC). C'est encore des entreprises chinoises qui ont gagné le projet de construction de l'arène nationale sur le site du technopôle.



Li Yuanchao a aussi signé un accord de coopération financière avec le Sénégal pour un montant de 30 milliards de F CFA. Selon Seydou Guèye, cette enveloppe va permettre "d'appuyer des projets tels que le Musée des civilisations noires, la construction du ministère des Affaires étrangères, la réparation du barrage d'Afigname". La République populaire de Chine va aussi financer le projet d'extension de l’hôpital pour enfants de Diamniadio qui, d'après le porte-parole du gouvernement, "va se consolider en un pôle mère-enfant".



Toutefois, de larges perspectives de coopération sont encore ouvertes. Après une visite du Parc industriel de Diamniadio, dimanche dernier, le vice-président chinois a promis que son pays va "contribuer au financement de la deuxième phase" de ce projet. La Chine va aussi "aider" pour sa promotion afin d'attirer des investisseurs.



Mais qu'est-ce que notre pays apporte en retour à la Chine dans cette coopération ? Le porte-parole du gouvernement répond que le Sénégal donne beaucoup à la Chine dans le cadre de la coopération culturelle. Dakar appuie aussi ce pays sur certaines questions internationales. "Le Sénégal et le Chine partagent l'espace du conseil de sécurité des Nations unies où la Chine est membre permanent. il y a une bonne intelligence dans la relation en terme de soutien", conclut le ministre Seydou Guèye.



Enquête

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook