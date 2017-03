Coopération franco-gambienne: Les présidents François Hollande et Adama Barrow prévoient d’organiser un séminaire sur la justice transitionnelle à Banjul

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Mars 2017 à 18:26

A l’invitation du Président de la République française, le Président de la République de Gambie, le président Adama Barrow, effectue une visite officielle en France du 14 au 15 mars. Ainsi, pour illustrer l’importance des processus de justice et de réconciliation, les deux chefs d’Etat se sont convenus d’organiser prochainement un séminaire sur la justice transitionnelle qui sera accueilli à l’Alliance franco-gambienne de Banjul.



L’ère de la gouvernance de Jammeh terminée, une autre sous Adama Barrow s’ouvre et prend des tournures et des orientations tout à fait particulières. Et la visite officielle en France du 14 au 15 mars du nouveau président Barrow à l’invitation de son homologue français François Hollande, est l’une des preuves les plus éloquentes de la nouvelle démarche des autorités de la Gambie.



Dans un communiqué conjoint parvenu à la Rédaction de Leral.net, les deux chefs d’Etat ont décidé de renforcer les liens entre les deux pays pour affermir la démocratie et l’Etat de droit en Gambie. Ainsi, un séminaire sur la justice transitionnelle sera accueilli à l’Alliance franco-gambienne de Banjul pour illustrer, par des exemples africains et étrangers, l’importance des processus de justice et de réconciliation.



Lors de leur entretien, le Président de la République française a félicité le Président gambien pour sa récente élection, pour sa détermination à ce que le choix du peuple gambien soit respecté et que le transfert de pouvoir se déroule de manière pacifique. Selon lui, ‘’cette alternance démocratique constitue un signal positif fort pour la Gambie, l’ensemble de la région et du continent’’. Après avoir a salué l’annonce de réformes, notamment dans le domaine de la justice, des droits de l’Homme et de la sécurité, et le lancement d’une initiative de justice et de réconciliation, le Président de la République française s’est réjoui de la décision du Président Barrow d’annuler la décision de retrait de la Gambie de la Cour Pénale Internationale.



Après plusieurs échanges approfondis sur les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale, la France et la Gambie sont convenues de développer leur coopération en matière de formation des forces gambiennes de sécurité. Pour répondre aux défis économiques de la Gambie, la France, dans le cadre de l’Union européenne, des institutions des Nations-Unies et de Bretton Woods, appuie la mobilisation des bailleurs de fonds pour soutenir le programme économique et financier des nouvelles autorités gambiennes. La France a aussi salué la décision des autorités gambiennes de rehausser le Consulat général de Gambie en France en Ambassade de plein exercice.



Du point de vue éducatif, les deux chefs d’Etat sont convenus de favoriser la francophonie et de développer l’apprentissage de la langue française, notamment dans les établissements scolaires gambiens.



Le Président de la République de Gambie a exprimé sa profonde reconnaissance au Président de la République française pour son accueil amical et chaleureux, et pour le soutien et l’accompagnement de la France dans le processus de réforme et de développement de la Gambie.



Outre son entretien avec le Président de la République française, le Président Adama Barrow a rencontré le président de l’Assemblée nationale, les Ministres des Affaires étrangères et du Développement international, de la Défense et de l’Economie et des Finances, en vue de renforcer leurs liens diplomatiques, sécuritaires, et de développement économique. Une rencontre avec des entreprises françaises a également eu lieu au MEDEF international.



Les entreprises françaises présentes rencontrées au MEDEF par le Président Barrow ont été encouragées à prospecter le marché gambien en vue d’apporter leurs capitaux et leur expertise au développement du pays. Les opérateurs publics français, en particulier l’Agence Française de Développement, ont marqué leur volonté d’accompagner des projets en Gambie.



Landing DIEDHIOU, Leral.net





