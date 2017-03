Coopération militaire transfrontalière: Dakar et Nouakchott patrouillent ensemble

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mars 2017 à 12:07 | | 0 commentaire(s)|

Malgré les apparences, Dakar et Nouakchott n'entretiennent pas des relations glaciales. Les armées sénégalaise et mauritanienne ont entamé ce mercredi des patrouilles communes à l’intérieur du territoire mauritanien. Les patrouilles ont commencé à Boghé, la capitale de la Wilaya du Brakna (Sud Mauritanie).



Ces patrouilles entrent dans le cadre d'une coopération sécuritaire permettant aux deux armées d'effectuer des patrouilles mixtes annuelles dans leurs territoires respectifs.

