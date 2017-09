Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cordell Broadus, le fils de Snoop Dogg : le nouveau prince des podiums Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Septembre 2017 à 22:05 | | 0 commentaire(s)|

Son père, Snoop Dogg, est une légende du rap US depuis les années 90. Il a de lui son charisme et son regard sombre. Mais cela s’arrête là. Cordell Broadus a choisi un tout autre chemin que son daddy. Pas de musique, de chaînes en or autour du cou ou de gros sons old school.



Le jeune homme de 20 ans, vient de mettre un terme à sa carrière (prometteuse) de footballeur américain pour une autre passion : la mode. Au revoir les terrains de foot et les ambiances de stade, bonjour les catwalk et les défilés de stars. Cordell semble-t-il, a trouvé sa voie.

Et le monde de la mode lui ouvre déjà ses portes. Lors de la dernière Fashion Week de New York, Cordell a défilé pour la première fois pour présenter la collection printemps / été 2018 du créateur Phillip Plein. Torse nu, tatouages apparents, le jeune homme a fait son entrée sur les podiums comme un prince, avec assurance et détermination. Son père ne pouvait être plus fier de lui.

Mais Cordell ne s’arrête pas là. Il souhaite écrire des scénarios pour le cinéma et continue ses études à l’Université de Los Angeles. Pour lui, tout est une question d’expérience. «Tout est une nouvelle expérience pour moi. Je rencontre de nouvelles personnes», confie-t-il à «Vogue». «C’est très amusant pour moi car je suis ouvert d’esprit. J’essaie de me lancer des défis et de faire des choses que je ne ferais pas normalement.» Pour Cordell Broadus, l’histoire ne fait donc que commencer.





