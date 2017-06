Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Corée du Nord: Trump durcit le ton, sanctionne une banque chinoise Rédigé par Khary DIENE le 30 Juin 2017 à 14:08 | Lu 0 fois

Washington (AFP) - L'administration Trump a durci le ton jeudi dans la gestion du dossier nord-coréen en annonçant, pour la première fois, des sanctions contre une banque chinoise, quelques heures avant la réception à la Maison Blanche du président sud-coréen Moon Jae-In.

Si le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a martelé que ces sanctions ne visaient "en aucune façon" la Chine, la démarche marque clairement un tournant pour le président américain qui a, pendant plusieurs mois, salué les efforts de Pékin pour tenter de faire renoncer Pyongyang à ses programmes nucléaire et balistique.

L'annonce concrétise un changement de pied qu'il avait laissé entrevoir il y a dix jours dans un tweet chargé de sous-entendus: "J'apprécie grandement les efforts du président Xi et de la Chine pour aider sur la Corée du Nord mais ils n'ont pas fonctionné".

Accusée d'avoir facilité des transactions au profit de compagnies impliquées dans le développement de missiles balistiques, la Bank of Dandong a été mise à l'index et sera désormais privée d'accès au système financier américain.

L'administration américaine a par ailleurs mis sur sa liste noire deux ressortissants chinois, accusés de faciliter le développement d'armes de destruction massive. Selon le Trésor, ces initiatives "ont été prises en réponse au contournement continu des sanctions internationales par la Corée du Nord, ainsi qu'au développement d'armes de destruction massive".

La rencontre entre Donald Trump et Moon Jae-In débutera par un dîner jeudi soir à la Maison Blanche en présence de leurs épouses.

Le président américain et son homologue coréen, qui plaide pour une forme d'ouverture vis-à-vis de la Corée du Nord, se retrouveront vendredi matin pour un tête-à-tête dans le Bureau ovale. S'ils ont prévu de faire des déclarations, aucune conférence de presse n'est annoncée.

- "Augmenter la pression" -

Donald Trump a fait de l'arrêt des programmes nord-coréens l'une de ses priorités. "La stratégie du président est d'augmenter de manière significative la pression - à la fois économique et diplomatique - sur la Corée du Nord afin de la faire changer d'approche", explique un responsable de la Maison Blanche. "A ce stade, nous ne voyons aucune indication d'une volonté de réduire la menace", a-t-il ajouté.

Washington garantit la sécurité de la Corée du Sud. Quelque 28.000 soldats américains y sont déployés face à une Corée du Nord qui multiplie les essais de missiles --cinq depuis l'entrée en fonction de M. Moon-- dans sa quête pour mettre au point un engin balistique intercontinental susceptible de porter le feu nucléaire sur le continent américain.

Dans l'avion qui l'emmenait aux États-Unis, M. Moon a expliqué l'approche en deux temps qu'il appelle de ses voeux: gel des programmes en cours et discussions, puis dialogue approfondi pour le démantèlement total du programme nucléaire nord-coréen.

"Sans récompenser la Corée du Nord pour son comportement répréhensible, la Corée du Sud et les États-Unis devraient examiner ensemble ce qu'ils pourraient donner au nord en échange d'un gel de son programme nucléaire", a-t-il déclaré.

"Nous devrions entamer un dialogue avec la Corée du Nord", a-t-il ajouté, précisant qu'il devait se faire sous conditions. "Au minimum, la Corée du Nord devrait s'abstenir de tout nouveau test nucléaire ou balistique et promettre un gel de son programme".

Le bouclier anti-missiles américain devrait aussi figurer en bonne place des discussions. Des éléments du système Thaad (Terminal High Altitude Area Defense) ont déjà été installés en Corée du Sud mais Séoul a gelé la poursuite du déploiement après une virulente campagne de la Chine, principal allié de Pyongyang.

La Maison Blanche a par ailleurs promis des discussions "amicales" mais "franches" sur la question des échanges. Le président américain entend soulever, comme il fait avec nombre de ses interlocuteurs étrangers, la question du déficit commercial des États-Unis.



