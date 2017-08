Corée du Nord: le Pentagone contredit Trump

Ils auraient peut-être dû se concerter. Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, a déclaré ce mercredi qu'une "solution diplomatique" était toujours possible avec la Corée, au lendemain de son tir de missile au-dessus du Japon. Pourtant, dans la même journée, Donald Trump venait d'affirmer le contraire sur Twitter.

Dans un tweet ambigu, ce mercredi matin, le président des États-Unis affirmait que discuter avec la Corée du Nord n'était "pas la solution" selon lui, laissant entendre que la recherche d'une issue diplomatique avec le régime de Pyongyang était quoiqu'il arrive vouée à l'échec.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!

Les États-Unis discutent avec la Corée du Nord, et se font extorquer de l'argent depuis 25 ans. Discuter n'est pas la solution ! La Chine pour une reprise des discussions Quelques heures plus tard, le Pentagone, par la voix de Jim Mattis, n'a pas hésité à contredire son président : "nous ne sommes jamais à court de solutions diplomatiques." Une déclaration qui suit les propos de Rex Tillerson, dimanche, le chef de la diplomatie américaine.

"Nous allons poursuivre notre campagne de pression pacifique avec nos alliés, avec la Chine aussi, pour voir si cela peut ramener le régime de Pyongyang à la table des négociations, afin d'entamer un dialogue sur un avenir différent pour la péninsule coréenne et la Corée du Nord", avait-il affirmé.

Un discours qui répondait aux demandes de la Chine, mercredi. Elle appelait à persévérer dans la recherche d'une solution "diplomatique et pacifique" à cette crise et a critiqué les appels répétés qui lui sont adressés par les Etats-Unis pour accentuer sa pression sur Pyongyang.

L’express.fr