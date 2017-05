‘’Corps de la paix’’ américain: 52 nouveaux volontaires pour aider le monde rural dans le domaine de la santé et du développement communautaire La résidence de l’ambassadeur des Etats-Unis à Dakar a abrité une cérémonie de prestation de serment et prise de service de 52 nouveaux volontaires du "Corps de la Paix" américain, ce vendredi. Apres une formation de 10 semaines en langues nationales, ces récipiendaires vont travailler en étroite collaboration avec la population sénégalaise, dans le secteur de la santé (33 volontaires) et celui du développement économique communautaire (19 volontaires) pour une durée de 2 ans, selon Mme Cheryl Gregory Faye, directrice nationale du Corps de la Paix américain au Sénégal.

Fanta DIALLO BA



Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Mai 2017 à 18:48 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook