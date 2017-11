Corruption à l’IAAF: Papa Massata Diack aurait reçu 1 milliard F CFA d’un compte…

Le nom de Papa Massata Diack encore cité dans une affaire de corruption. Et cette fois-ci, ça concerne l’attribution des JO Japon 2020.



En effet, selon des informations de la RFM, Massata Diack aurait reçu la somme d’un milliard provenant d’un compte au Japon. Mis au parfum de cette affaire, le parquet de Paris enquêtait sur des virements bancaires qui s’étalent sur la période 2013-2015.



Une enquête qui a abouti à la découverte de virements suspects.



Ces virements auraient comme provenance, un compte (Tokyo 2020 olympic games beat).



Ces découvertes sont d’autant plus graves que le Japon a obtenu l’organisation des JO de 2020 par vote des membres du comité international olympique (CIO). Un vote qui a eu lieu juste après la fameuse transaction financière.



« Ainsi, l’argent est versé dans le compte de la société black tendings à singapour, soit 1 milliards 48 millions F CFA, une structure liée à Pape Massata Diack et déjà connue des enquêteurs », ajoutent nos confrères.



