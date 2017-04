Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Costumes offerts : Bourgi révèle avoir subi des "pressions" de Fillon Rédigé par la redaction le 14 Avril 2017 à 17:41 | Lu 478 fois Robert Bourgi, qui a offert les fameux costumes Arnys à François Fillon, a confié à Mediapart avoir été poussé à mentir par l’équipe de Fillon et le candidat lui-même, quand l’affaire est sortie.

L'avocat Robert Bourgi, un des derniers représentants du réseau gaulliste de la Françafrique, était las de se taire. Dans unentretien avec Mediapart, publié vendredi 14 avril, celui qui a offert deux costumes de la marque Arnys (13.000 euros) à François Fillon a donc décidé de révéler les dessous de cette affaire. Suite à la publication de l 'article du "JDD" sur ce cadeau, l'héritier de Jacques Foccart, le "Monsieur Afrique" du général de Gaulle, s'est retiré à Beyrouth, au Liban. Il a expliqué cette décision au site d'investigation : "Je me suis éloigné de Paris pour la simple et unique raison que la charge médiatique était très forte et que j'ai été soumis – du moins, on a tenté de me soumettre – à des pressions d'ordre politique. Seulement voilà, je suis un homme libre qui ne cède à aucune pression." Robert Bourgi précise que cela venait du "camp de M.Fillon" et "de M. Fillon lui-même". Il ajoute : "On voulait que je participe à la dissipation de tout doute autour de cette histoire, sur laquelle je crois pouvoir dire que je détiens la vérité." Contrait de mentir pendant une semaine Le généreux donateur explique qu'"à plusieurs reprises", François Fillon "a fait appel à [sa] solidarité de gaulliste". Le candidat de la droite souhaitait qu'il reste muet sur cette affaire. "J'ai été contraint pendant une semaine de mentir", assure-t-il. Contacté par Monde qui voulait vérifier la rumeur selon laquelle il était bien l'ami derrière ces deux costumes, il a finalement décidé d'avouer.

Le candidat des Républicains et sa " grande papesse de la communication Anne Méaux " souhaitaient qu'il garde ce secret, notamment à cause des liens troubles qu'a pu observer Bourgi dans le cadre de la Françafrique. En 2011, ce dernier avait notamment dévoilé avoider assister plusieurs fois à des remises d'argent liquide à des dirigeants politiques français. Même s'il affirme "n'avoir personnellement jamais porté de valises", il a participé jusqu'en 2007 à ces pratiques.Son nom risquait donc de faire "tache" dans la campagne de Fillon, déjà empêtrée dans les affaires d'emplois fictifs. L'avocat s'est offusqué : "L'un et l'autre m'ont appelé dès le samedi après-midi [la veille de la publication du 'JDD', NDLR] pour que je ne dise pas que c'était moi. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit : 'Tu sais, c'est la Françafrique, on va penser que…'. Mais qu'est-ce que la Françafrique a à voir avec cela ?" Deux costumes pour une victoire "inespérée" L'avocat donne également davantage de détails sur ce cadeau. Les costumes ont été offerts à Fillon pour sa victoire "inespérée" à la primaire de la droite, sans qu'il n'ait rien demandé. "Il a d'ailleurs été très touché", raconte-t-il, en soulignant que la maison Arnys l'a elle-même appelé pour le prévenir que deux costumes offerts par Robert Bougi l'attendaient. Le candidat, déjà "client fidèle" de la marque, a ensuite choisi lui-même "l'étoffe" de ses costumes. Rien de plus normal pour "un ami de très longue date", qu'il connaît depuis la fin des années 1970. Il décrit François Fillon comme un "homme secret" : "99% de ses collaborateurs et de ceux qui le supportent […] ne savaient pas que l'on se voyait." Pourtant, l'ancien Premier ministre n'hésitait pas à solliciter "[son] avis et des conseils, en lien généralement avec la politique africaine.

source:tempsreel.nouvelobs



