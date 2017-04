Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Côte d'Ivoire: Blaise Compaoré s’est envolé pour le royaume chérifien Rédigé par Landing DIEDHIOU le 24 Avril 2017 à 17:50 | Lu 0 fois

Le Président ivoirien, Alassane Ouattara n’est pas le seul ami et protecteur fidèle de Blaise Compaoré, l’ancien président du Burkina Faso. Celui-ci qui a d’excellents rapports avec le Roi du Maroc pour avoir été proche du Roi Hassan II, est en ce moment au Maroc. Il doit y passer quelques semaines et revenir effectivement à Abidjan.



C’est sans trompette, ni fanfare que l’ex-Président burkinabè, Blaise Compaoré, s’est envolé pour le royaume chérifien. Un voyage entrepris pour honorer une invitation faite par Sa Majesté Mohammed VI lors de son long récent séjour en Côte d’Ivoire.



Le Roi du Maroc qui a tout aussi d’excellents rapports avec les nouvelles autorités burkinabè, avait proposé que l’ex-homme fort du Palais de Kossyam change d’air pour éviter l’ennui. Il s’agit de permettre un peu d’évasion pour celui qui a passé près de trente ans à être un Président hyperactif, et qui peut se tourner les pouces à Abidjan, dans l’impossibilité d’avoir une vie et une liberté normales d’un ex-President de la République, compte tenu des conditions de son départ du pouvoir.



Aucune information officielle n’ayant été donnée au sujet de ce déplacement, des supputations de toutes sortes se font de part et d’autre, tant à Abidjan qu’à Ouagadougou.



En exil en Côte d’Ivoire, depuis la fin forcée de sa présidence, le 31 octobre 2014, le président Blaise Compaoré continue donc d’osciller entre son pays d’accueil permanent et le Maroc, après une alerte -sans doute fausse – faisant état d’une installation permanente à Lomé, au Togo.



Blaise Compaoré était déjà allé au Maroc juste après son arrivée en Côte d’Ivoire. Suite à une chute, il avait également passé une longue période de convalescence et de rééducation dans le royaume chérifien.



Cela avait fait croire, un moment, que l’homme choisirait en définitive le pays de Mohamed VI comme terre d’asile.



Que non ! Il est resté sur les bords de la lagune Ebrié dans une villa du quartier chic de Cocody. Il a même pris la nationalité ivoirienne, comme son épouse qui est d’origine ivoirienne.



Ces dernières semaines, plusieurs délégations venues du Burkina Faso ont été reçues par lui, de façon plus ou moins publiques, et non discrètes et officieuses comme souvent , puisque des communications publiques ont été faites sur ces rencontres dans les médias au Burkina Faso, par les interlocuteurs reçus.



Malgré l’ouverture d’un procès le visant à compter du 27 avril 2017 dans son pays , ces rencontres avec les délégations venues de Ouagadougou, ont été perçues comme des signes de décrispation et d’apaisement.



Pourtant, rien n'est encore moins sûr !



