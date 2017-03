Cote d'Ivoire-Communiqué: le député Lider Alain Ekissi blessé par balles à Azaguié

Monsieur Alain Ekissi, député LIDER de l’Agneby Tiassa, vient d’être blessé à la tête et au dos par des balles tirées par des gens embusqués qui venaient de mettre le feu à la maison de son voisin à Azaguié Ahoua.



LIDER déplore vivement cette attaque contre l’élu de la nation, lui exprime son soutien le plus entier et lui souhaite un prompt rétablissement.



Alain Ekissi s’est investi sans relâche depuis plusieurs semaines pour ramener l’accalmie à Azaguié, déchirée par des antagonismes entre les populations Abbey et Dioula, qui ont causé plusieurs morts depuis le début de l’année.



Dans la journée, des affrontements et chasses à l’homme ont été observés, qui ont fait au moins un mort.



LIDER exprime une fois encore sa compassion aux familles endeuillées et aux blessés et appelle les populations au calme et à la raison.



LIDER encourage les autorités à intervenir énergiquement pour que l’ordre public soit rétabli et que les auteurs de ces meurtres et attaques soient arrêtés, poursuivis et condamnés, comme cela doit être le cas dans un état de droit.



À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’ambulance du Samu emmène Alain Ekissi à l’hôpital à Abidjan.



(Signé) Monique Gbekia

Déléguée Générale de LIDER

Liberté et Démocratie pour la République