Côte d’Ivoire: Des changements à la tête de l’armée, de la gendarmerie et de la police

Le communiqué annonçant la fin des fonctions de ces hauts responsables de l’armée et de la police ivoiriennes a été lu par le secrétaire général de la présidence ivoirienne, Amadou Gon Coulibaly.



Le même communiqué indique que Touré Sékou est désigné comme nouveau Chef d’état-major général. Quant à Nicolas Kouakou, il est placé à la tête du Commandement de la gendarmerie et Kouyaté Youssouf, ex-directeur général adjoint de la Police, a été élevé au niveau supérieur.



Rappelons que dans la nuit de jeudi 05 au vendredi 06 janvier 2017, des militaires réclamant le paiement de primes, des augmentations de solde, une promotion plus rapide entre les grades et des logements s’étaient soulevés à Bouaké, Daoukro et Korhogo.



Le mouvement de contestation s’était répandu à plusieurs villes du pays et avait même touché le camp militaire d’Akouédo à Abidjan. Le calme était revenu ce dimanche 08 janvier 2017 après une médiation menée par le ministre à la présidence chargé de la Défense, Alain-Richard Donwahi.



