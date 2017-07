Côte d’Ivoire : Guillaume Soro demande pardon aux Ivoiriens et à Laurent Gbagbo

Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a demandé "pardon aux Ivoiriens" et "même" à l'ex-président Laurent Gbagbo, actuellement jugé à la Cour pénale internationale.



Cette demande faite jeudi, selon le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, s'inscrit dans le cadre de la réconciliation nationale.



Guillaume Soro a déclaré qu'"aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus que besoin de pardon et de réconciliation".

"Je veux demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon à mes aînés et même au président Laurent Gbagbo", a déclaré Guillaume Soro.



"La division fait du tort à nous tous. Ne divisons pas la Côte d'Ivoire. Travaillons à la paix", a-t-il affirmé.

La demande de pardon du président de l'Assemblée nationale ivoirienne intervient après le remaniement ministériel où le président Alassane Ouattara a nommé Hamed Bakayoko, ministre de la Défense.



BBC