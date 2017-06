Côte d’Ivoire: « La libération de Gbagbo donnera une nouvelle crise au lieu de la réconciliation», dixit Venance Konan

D’après Venance Konan, Directeur Général du quotidien gouvernemental ivoirien « Fraternité Matin », la libération de Laurent Gbagbo, détenu à la Cour Pénale Internationale (CPI) depuis 6 ans, donnera lieu à une nouvelle crise plutôt qu’à une réconciliation. Le journaliste l’a fait savoir lors d’un entretien qu’il a accordé au média « Courrier International ».



Le directeur général n’a d’ailleurs pas caché qu’il doutait fort bien que l’ancien président ivoirien soit libéré. Publicité « C’est vrai que le procès est long et que ça traîne, mais je ne crois pas que la Cour Pénale Internationale puisse se déjuger comme cela.



Je suppose que si elle a voulu le juger, c’est qu’elle avait des arguments solides.



C’est vrai aussi qu’on en parle de plus en plus. S’il est libéré, ses partisans vont d’abord danser de joie : selon eux, une libération prouvera l’innocence de Gbagbo, montrera qu’il a été accusé à tort, qu’il a été victime d’un complot de la France et que c’est lui qui a gagné les élections. Ils ne reconnaîtront jamais Ouattara, qu’ils considèrent comme illégitime », a indiqué l’homme de média avant de poursuivre: « Il est possible que cela donne lieu à une nouvelle crise plutôt qu’à une réconciliation…



J’imagine déjà l’émeute qui se produira à son retour au pays. Et où ira-t-il ? Tout cela semble compliqué. » Pour rappel, l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé sont détenus à la Cour Pénale Internationale au Pays-Bas, pour leurs présumés rôles dans la crise post-électorale de 2011.



Les deux anciens hommes d’Etat sont accusés par la CPI, de crimes contre l’humanité et de guerre durant la période allant de décembre 2010 jusqu’au 11 avril 2011, date à laquelle Laurent Gbagbo avait été capturé par la coalition armée, soutenue par l’ONU, la France, et bien d’autres puissances occidentales et sous-régionales.



afrk.mag