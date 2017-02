Côte d’Ivoire: Lancement d’un projet de construction de centrales d’un coût d’environ 1,6 milliard d’euros

Le projet verra la construction à Daoukro de deux centrales hybrides (thermique et solaire photovoltaïque) d’une capacité de production totale de 700 MW, et d’un réseau de transport moyenne tension (33 KW), pour raccorder des localités habitées de la zone riveraine. D’une durée de 36 mois, il permettra de générer près de 1 200 emplois et de construire 600 logements pour cadres, agents techniques et ouvriers.



Selon un des dirigeants de la compagnie initiatrice du projet, l’objectif à long terme est de faire du pays qui inscrit le mix énergétique dans sa stratégie d’émergence, un «hub énergétique de la sous-région».



Dans le cadre de son processus de transition énergétique, la Côte d’Ivoire ambitionne de doubler sa production actuelle, en la faisant passer de 2 000 à 4 000 MW en 2020 et à plus de 6 000 MW en 2030.