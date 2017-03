Côte d’Ivoire : Mohammed VI offre 10 000 corans à la communauté musulmane

Mohammed VI a profité de sa présence à la grande mosquée de la Riviera Golf pour faire ce don. Il y était en compagnie du président ivoirien, Alassane Ouattara.





Les deux personnalités avaient à leurs côtés des guides religieux notamment le Cheick Boikary Fofana, président du Conseil supérieur des imams (COSIM).



« Nous sommes heureux de la visite de sa Majesté le Roi Mohammed VI. C’est un honneur pour la Côte d’Ivoire, le COSIM », s’est exprimé l’Imam Bachir Ouattara, responsable du département de l’Imamat et des mosquées au sein du bureau national du COSIM.



A sa suite, l’imam Ouattara a rappelé que lui tout comme plusieurs imams a pu poursuivre ses études grâce à des accords signés entre le Maroc et la Côte d’Ivoire.



Il avait offert 10 000 exemplaires du coran aux musulmans.



« Nous retenons à travers cette visite, le message de paix qu’il (Mohammed VI) donne en parlant de l’Islam. Le Roi se bat pour montrer aux yeux du monde que l’Islam est une religion de paix, de fraternité et de concorde » en soignant l’image de la religion islamique « défigurée et caricaturée», s’était réjoui El Hadj Blacky Koné, Président du Comité de gestion de la Grande Mosquée de la Riviera Golf .



Un an auparavant, c’est-à-dire en 2014, l’illustre hôte de la Côte d’Ivoire avait « gâté » les fidèles musulmans de la Côte d’Ivoire en leur octroyant 10 000 corans.



Ce geste du souverain chérifien est en passe de devenir une tradition chaque fois qu’il est en Côte d’Ivoire. Pour le moins qu’on puisse dire c’est que les musulmans apprécient cet acte de générosité à sa juste valeur.