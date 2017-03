Côte d’Ivoire – Procès Simone Gbagbo: le Procureur général décide de prononcer son réquisitoire en l’absence de l’accusée et de ses avocats

Simone Gbagbo est poursuivie pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Depuis un moment, l’ex-Première dame ne se présente plus à la barre. Mardi dernier, elle a encore brillé par son absence dans le box des accusés. Tout comme ses avocats commis d’office.



Pourtant, le procès a bel et bien repris. C’est face à ce que le tribunal qualifie de tentative de bloquer le déroulement normal du procès que le Président de la cour d’assises, le juge Kouadio Boiki, a décidé de la poursuite des débats sans eux.



Cette décision intervient après que les avocats commis d’office avaient quitté la salle d’audience mercredi, appelant à la reprise totale du procès.







Absente sur le banc des accusés depuis fin novembre, le juge estime que la présence de Simone Gbagbo et des avocats commis d’office n’est plus nécessaire.



Rappelons que, lundi prochain, l’audience reprendra et le Parquet général fait savoir qu’il prononcera son réquisitoire en dépit de l’absence de l’accusée et des avocats de la Défense.



«La parole va être donnée lundi aux avocats de la partie civile, l’Etat de Côte d’Ivoire, pour présenter leurs plaidoiries, après, le procureur va prononcer son réquisitoire, avant que le jury ne rentre en délibération pour rendre un verdict», a laissé entendre le Procureur général, Aly Yéo.



Yao Junior L