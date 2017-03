Côte d’Ivoire : Simone Gbagbo « plus calife que le calife » pour les avocats des parties civiles

Le procureur doit prononcer son réquisitoire ce mardi. Simone Gbagbo, qui risque la prison à vie et dont la dernière apparition au tribunal remonte à fin novembre 2016, ne devrait pas être présente ce mardi 28 mars.



Elle est jugée pour son implication présumée dans des tirs d’obus sur le marché d’Abobo, un quartier d’Abidjan favorable à Alassane Ouattara − rival de son mari Laurent Gbagbo à la présidentielle de novembre 2010 − et pour sa participation à une cellule qui organisait des attaques menées par des milices et des militaires proches du régime.



Depuis son ouverture le 31 mai 2016, le procès de Simone Gbagbo est allé de report en report en raison de discussions de procédure. Les avocats de l’ex-première Dame se sont retirés au profit d’avocats commis d’office, qui eux-mêmes ont annoncé la semaine dernière qu’ils n’assisteraient pas au procès.



Simone Gbagbo purge déjà une peine de 20 ans de prison pour « atteinte à la sûreté de l’État », prononcée en 2015.



