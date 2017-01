Côte d’Ivoire : Son magasin part en fumée…, voici ce qui lui arrive par la suite!

L’incendie qui s’est déclaré au grand marché de Marcory, jeudi 19 janvier dernier, a causé un énorme choc chez une commerçante dont l’identité n’a pas été révélée. En effet, cette dernière voyant les flammes consumer son magasin, avait voulu voler au secours de ses marchandises. La pauvre dame a tellement eu mal qu’elle s’est évanouie.



Conduite d’urgence à l’hôpital, son pronostic vital n’est pas engagé. Mais la vendeuse a tout perdu. Des années d’efforts et de sacrifices viennent de s’envoler en moins d’une heure. Quand on sait que généralement ces magasins situés dans les marchés ne bénéficient pas d’assurance, il est aisé de comprendre la douleur de la brave femme. Il va falloir qu’elle recommence une nouvelle vie. Pour cela, la victime doit pouvoir trouver un autre financement afin de relancer ses activités commerciales.



L’incendie s’est déclenché aux environs de cinq heures du matin au moment où les habitants dormaient à poings fermés. Ils ont été tirés de leur sommeil par des flammes meurtrières. Les gardiens qui avaient en charge la sécurité du marché ont aussitôt alerté les pompiers. Les soldats du feu n’ont pas mis de temps pour se déporter sur les lieux. Fort heureusement, ceux-ci parviennent à maîtriser le feu. Aucune perte en vie humaine n’a été signalée. Toutefois, l’on dénombre d’importants dégâts matériels : plusieurs magasins ont été réduits en cendre.



Ce drame vient s’ajouter à la longue liste des incendies qui ont frappé les commerçants ivoiriens ces dernières années. Des marchés ont subi les assauts ravageurs des flammes sans que l’on puisse déterminer avec exactitude les raisons. Parfois, certains vendeurs, pour des motifs que l’on ignore, préfèrent garder leur argent dans les magasins. Lorsque survient un incendie, les conséquences sont énormes. Il est à souhaiter que les autorités compétentes parviendront à déterminer ce qui a provoqué l’incendie du grand marché de Marcory afin qu’un tel drame ne se reproduise plus.



KONAN AFRK.MAG