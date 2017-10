Côte d’Ivoire: Soro: »Je suis revenu pour prendre toute ma place dans le jeu politique »

Il a surtout joué la carte de l’apaisement dans les différentes réponses données à la presse: « Je suis revenu pour prendre toute ma place dans le jeu politique, pour contribuer du mieux que je peux à l’apaisement, contribuer à travailler à la réconciliation et à la paix civile. » rassure-t-il.

Dès son arrivée à l’aéroport, M Soro Guillaume s’est prononcé sur la situation qui prévaut en Côte d’Ivoire. Suite à l’arrestation et aux limogeages de certains ministres et hauts cadres administratifs proches de lui. En particulier son chef de protocole Souleymane Kamaraté Koné, arrêté et écroué pour « complot » le 9 octobre dans une affaire de découverte d’une cache d’armes pendant une mutinerie en mai.



Guillaume Soro a tenu à clarifier certains points liés à la dégradation de ses rapports avec le Président Alassane Ouattara, et lance une invitation à la population ivoirienne. Celle de privilégier le dialogue dans tous les conflits. C’est ainsi qu’il annonce une rencontre prochaine avec le chef de l’Etat ivoirien en vue d’entamer un dialogue constructif. « Je m’emploierai à faire en sorte que notre relation soit toujours bonne. Dans les prochains jours, avec beaucoup d’humilité, j’irai voir le président de la république pour parler avec lui ».



Guillaume Soro était en voyage à l’extérieur depuis le 15 août 2017 où il était en vacances à Paris et à Saint Petersbourg en Russie.