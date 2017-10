Côte d’Ivoire : « Soul to Soul » placé sous mandat de dépôt pour complot contre l’autorité de l’État

Le procureur de la République a ordonné lundi soir, l’interpellation et le placement sous mandat de dépôt de Souleymane Kamagaté, alias « Soul to Soul », après la découverte en mai à Bouaké, d’une cache d’armes dans la maison de ce proche du président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro.



De son vrai nom Souleymane Kamagaté, « Soul to Soul » a été interpellé et placé sous mandat de dépôt à la suite de son inculpation par le parquet lundi 9 octobre. « Une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre lui (…) pour complot contre l’autorité de l’État », a déclaré dans la soirée le procureur de la République, Richard-Christophe Adou, cité par l’AFP.



Le directeur de protocole de Guillaume Soro, président de l’Assemblée nationale ivoirienne, est dans le viseur de la justice depuis la découverte, dans la nuit du 14 au 15 mai dernier, d’une cache d’armes dans une villa lui appartenant à Bouaké. La deuxième ville du pays était alors l’épicentre des mutineries menées par d’ex-rebelles pro Ouattara, qui avaient brandi l’arsenal devant les médias.



« Déstabilisation de l’État »

« Des armes de guerre neuves dissimulées ont été découvertes dans une villa de Bouaké (…). Les enquêtes ont permis d’établir que la villa est la propriété de M. Koné », a indiqué le procureur, avant de détailler l’arsenal retrouvé : « lance-roquettes RPG7, mitrailleuses lourdes, fusils d’assaut AK47, bombes, mortiers ».



« Les enquêtes ont également révélé que des personnes avaient été informées de l’existence de ces armes dans la villa de M. Koné et invitées à se servir. Leur mise à disposition visait la déstabilisation de l’État », a souligné le procureur.



Guillaume Soro « appelle au calme »

Des accusations contre lesquelles se sont à nouveau insurgés les proches de Guillaume Soro. « Koné Kamaraté Souleymane a déjà fait de la prison en 2000 pour la cause du Président Alassane Ouattara. Le président de l’Assemblée Nationale Guillaume Kigbafori Soro, qui séjourne hors du pays, s’est tenu informé de la situation. Il apporte son soutien à la famille de son collaborateur, appelle les Ivoiriens au calme et à la sérénité et espère que la justice fera librement son travail », a réagi Moussa Touré, porte-parole de Guillaume Soro, dans un communiqué.



Selon l’entourage de Guillaume Soro, cet arsenal aurait été acquis à la fin de la crise post-électorale , malgré l’embargo des Nations-Unies, sous-entendant ainsi que les proches d’Alassane Ouattara en avaient été informés. « En s’en prenant à [Souleymane Kamagaté], c’est Soro que l’on veut atteindre », déplorait alors à Jeune Afrique, un intime du président de l’Assemblée nationale.







Par Jeune Afrique