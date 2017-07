Côte d'Ivoire: Suppression des filières à l'Université / Le gréviste de la faim a obtenu gain de cause

Responsable de la filière de formation en science politique de l’Université Gon Coulibaly Péléforo de Korhogo, le Dr Blé Késsé avait entamé une grève de la faim pour protester contre une suppression présumée de ladite filière. Il a fini par obtenir gain de cause.



Le professeur Blé Késsé qui observait une grève de faim depuis le 05 juillet 2017 a obtenu gain de cause deux jours après selon les informations relevées ce vendredi par la fédération estudiantine et scolaire de côte d’ivoire (Fesci) sur son site internet officiel.



Le docteur Blé qui s’est présenté comme le responsable de la filière des sciences politiques avait mené cette action pour toucher les autorités afin de ne pas supprimer la filière dont il en est le responsable. Il a reçu l’assurance du préfet de Korhogo, Daouda Ouattara que la filière sera maintenue.



source:imatin.net