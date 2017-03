Côte d’Ivoire: Yaya Touré assène ses vérités Retraité avec la sélection de Côte d’Ivoire depuis septembre dernier, Yaya Touré a enfin révélé les vraies raisons qui ont conduit à sa décision. Le milieu de terrain de Manchester City a épinglé les promesses non tenues par certains dirigeants tout en entrebâillant la porte à un possible retour.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mars 2017 à 12:37 | | 0 commentaire(s)|

Après de longs mois de flottement, Yaya Touré a décidé d’arrêter sa carrière avec la sélection de Côte d’Ivoire en septembre dernier. A l’époque, le milieu de terrain de 33 ans avait mis en avant une certaine usure et la volonté de laisser la place aux jeunes pour justifier son choix. Mais les véritables raisons de la retraite du joueur de Manchester City se trouvent ailleurs.



"Il y avait beaucoup de mésentente entre certains dirigeants et moi", a révélé l’ancien Monégasque au micro de Canal+. "Si on veut que le football africain avance, il faut qu’on arrête de se raconter des salades. Quand on promet quelque chose on le fait. (…) J’ai eu le temps d’expliquer, j’ai demandé des choses qui m’ont été approuvées mais qui finalement ont fait défaut. Ces choses n’ont pas été réalisées", a déploré l’ancien capitaine des "Eléphants", en refusant de rentrer dans les détails.



Malgré tout, Touré a réservé une bonne nouvelle aux fans de la Selefanto puisqu’il ne ferme pas la porte à un possible retour en sélection. "Pour son pays, on est capable de tout. Pour un retour en sélection pourquoi pas ? Pour l’avenir, Dieu nous le dira", a lancé le Citizen. Malgré tout, l’Ivoirien, qui a retrouvé son statut de titulaire en club au cours des derniers mois, le reconnaît, revenir en sélection serait "compliqué", en raison de "différends avec certains dirigeants"...



source: afrik-foot.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook