Côte d'Ivoire : cette petite fille est née avec 4 jambes et 2 colonnes vertébrales Opérée avec succès

Fort heureusement, la fillette de dix mois n'aura pas à supporter cette malformation toute sa vie. Elle a été transférée à l'Advocate Children Hospital, dans l'Illinois, aux Etats-Unis, afin d'être opérée. Entourée d'une cinquantaine de médecins, dont cinq chirurgiens, elle est restée six heures sur la table d'opération. Mais ces longues heures sont finalement couronnées de succès. Après quelques jours passés à l'hôpital, Dominique a pu prendre l'avion pour la Côte d'Ivoire, et retrouver une vie normale.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mars 2017 à 20:23 | | 0 commentaire(s)|



