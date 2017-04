Côte d’Ivoire: finalement, combien gagne Marc Wilmots, le sélectionneur des "Éléphants"?

Comme pour Sabri Lamouchi en son temps, à qui l’on prêtait 200 000 euros mensuels alors qu’il en percevait en réalité 60 000… Lorsqu’il entraînait la Belgique, Wilmots touchait 600 000 euros par an.



Sa rémunération en Côte d’Ivoire, hors primes et avantages en nature (logement à Abidjan, billets d’avion, voiture de fonction et téléphone portable), sera de 50 000 euros net mensuels.



Un salaire identique à celui versé au Français Hervé Renard (2014-2015), mais supérieur à celui de Michel Dussuyer, son prédécesseur (35 000 euros)… Et loin des 100 000 euros évoqués par plusieurs médias, ces derniers jours.



Jeune Afrique