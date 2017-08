Côte d’Ivoire : l’ancien international ivoirien Kolo Touré intègre le staff des "Éléphants" L'ancien international ivoirien Kolo Touré a été nommé, mercredi, sélectionneur adjoint des équipes nationales locale et olympique.

Le titulaire de la Licence UEFA B, Kolo Touré « assistera le sélectionneur Ibrahim Kamara en qualité d’adjoint » lors des qualifications du Championnat d’Afrique des nations 2018 contre le Niger du 13 au 19 août, « tout en se préparant à la licence UEFA A qui devrait lui permettre d’entraîner des équipes professionnelles », a fait savoir la FIF, la fédération ivoirienne de football.



Kolo Touré, qui a pris sa retraite internationale après le sacre des "Éléphants" à la CAN 2015, pourra ainsi « transmettre aux nouvelles générations, sa longue et riche expérience ». À son départ, il avait désigné Ousmane Viera Diarrassouba comme son successeur au sein de la défense de la sélection ivoirienne.



Libre depuis la fin de son contrat avec le Celtic, le défenseur de 36 ans a porté les couleurs de l’ASEC Mimosas, d’Arsenal, de Manchester City et de Liverpool avant cette pige chez les champions d’Écosse.



