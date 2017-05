Côte d’Ivoire: le porte-parole des ex-combattants arrêté par la police

L’un des responsables du groupe des démobilisés, Aboudou Diakité a annoncé: « nous étions au Centre hospitalier et universitaire pour avoir des nouvelles des blessés et les policiers sont venus prendre Diomandé Mégnê. On ne sait pas s’il sera relâché ou pas ». « Les policiers sont arrivés à bord de deux pick-up. Ils étaient au moins douze », explique un autre ex-combattant démobilisé, Souleymane Diakité.



Les démobilisés font partie des anciens rebelles, mais qui n’ont pas été intégrés dans l’armée, contrairement aux soldats mutins qui s’étaient soulevés, il y a une dizaine de jours. A leur tour, ces démobilisés, environ 6000, réclament chacun 18 millions de francs CFA comme prime. Les mutins au nombre de 8400 ont obtenu chacun 12 millions de francs CFA après des mutineries menées en janvier et mai.



Ces anciens rebelles démobilisés ont manifesté la semaine dernière. Ces manifestations ont fait 8 morts. Amnesty International a demandé aux autorités ivoiriennes d’ouvrir rapidement une enquête indépendante sur toutes les violences qui ont eu lieu pendant le mois de mai.



En effet, Les mutineries des 8400 soldats ont aussi paralysé les activités dans certaines villes pendant plusieurs jours. Elles ont fait 4 morts et 9 blessés. Un accord entre le gouvernement et les mutins a finalement été trouvé.



Une fin que les démobilisés n’ont pas du tout apprécié, réclamant à leur tour les mêmes primes.



afrik.mag