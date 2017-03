Côte d’Ivoire : les "Eléphants" s’offrent Wilmots ! Pour tourner la page Michel Dussuyer après une CAN 2017 très décevante, la Côte d’Ivoire a frappé fort mardi en annonçant la nomination du Belge Marc Wilmots au poste de sélectionneur.



Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mars 2017 à 08:10

Joli coup réalisé par les "Eléphants" ! En quête d’un successeur à Michel Dussuyer, démissionnaire à l’issue du fiasco de la CAN 2017, la Fédération ivoirienne (FIF) a annoncé la nomination de Marc Wilmots au poste de sélectionneur ce mardi lors d’une conférence de presse.



Âgé de 48 ans, l’ex-sélectionneur de la Belgique s’est engagé pour deux ans. Il est attendu mardi soir à Abidjan et sera présenté mercredi lors d’une seconde conférence de presse. 59 candidatures ont été reçues pour le poste mais très peu remplissaient les critères requis, a précisé la FIF.



Apprécié pour avoir conduit la Belgique à la première place du classement FIFA ainsi qu’en quarts de finale du Mondial 2014, Wilmots a quitté son poste à l’issue d’un Euro 2016 décevant, achevé en quarts de finale. Il se trouvait au chômage depuis. L’ancien attaquant de Bordeaux avait déjà été annoncé tout proche d’une sélection africaine fin 2016 : l’Algérie. Mais ses prétentions salariales (on parlait de 100 000 euros par mois) avaient refroidi les "Fennecs".



"Marc Wilmots avait des propositions financières largement supérieures ailleurs. Il est venu en Côte d’Ivoire pour le projet", a assuré le président de la FIF, Sidy Diallo. Avec le Belge, l’instance se donne en tous cas les moyens de repartir de l’avant après une CAN 2017 achevée dès le premier tour.



Reste tout de même à savoir si Wilmots parviendra à s’adapter au football africain. A priori, ses grands débuts devraient attendre puisque c’est l’intérimaire Ibrahim Kamara qui devrait diriger les "Eléphants" lors des matchs amicaux contre la Russie (24 mars à Krasnodar) et le Sénégal (27 mars à Paris).

