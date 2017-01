Côte d'Ivoire : les mutins prennent en otage le ministre de la défense malgré l’accord du président Alassane Ouattara

Les soldats mutins ont pris en otage le ministre ivoirien de la Défense à Bouake et sa délégation après l’annonce du compromis et les promesses du président Alassane Ouattara de prendre en compte leur revendication, rapporte des journalistes présents sur le lieu.

Les mutins exigent d’être payés avant de relâcher les otages.



Mécontents après l’annonce du compromis, ils se sont mis à tirer des rafales sur la résidence du sous-préfet de Bouake où s'est tenue la rencontre avec le ministre de la Défense.



Le ministre de la Défense, Alain-Richard Donwahi, est dans cette résidence avec le sous-préfet, le colonel Wattao, des journalistes et toute la délégation qui l’accompagnait pour les pourparlers. Tous sont encore retranchés à l'intérieur, selon le correspondant de VOA Afrique.



Selon un journaliste joint au téléphone et qui se trouve encore dans la résidence du sous-préfet, il s'agirait de militaires mutins incontrôlés qui disent que la lutte a été vendue.



Les personnes contactées sur place affirment que l’incident a tout l'ère d'une prise d'otage puisque les mutins refusent d’attendre vendredi.



Les mutins soutiennent qu'ils ne laisseront aucune autorité sortir de Bouaké si l'argent promis n’est pas payé aujourd'hui.



Pendant ce temps, les barrages sont en train d'être levé à Abidjan.



Source: abidjan