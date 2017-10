Côte d’Ivoire: un autre motocycliste perd la vie dans la ville de Man

Rédigé par la redaction le 20 Octobre 2017 à 21:35 | Lu 373 fois

La ville de Man, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, a enregistré mercredi dernier, un accident de la circulation. On dénombre 1 motocycliste tué et un autre blessé. Le choc s’est produit entre un camion transportant des prisonniers civils et deux motocyclistes. Les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues. Toutefois, le blessé a été évacué au centre de santé le plus proche pour des soins.