Côte d’Ivoire: un homme tué de deux balles dans la tête. Explications!

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2017 à 15:17 | | 0 commentaire(s)|

A Kpass, village situé dans la localité de Dabou, environ 46 km d’Abidjan, c’est la consternation et l’émoi chez les populations. Des individus non identifiés ont tué un habitant lundi dans ce village en lui tirant deux balles dans la tête.

C’est aux environs de 23 heures que l’horrible scène s’est déroulée juste à l’entrée de Kpass. La victime était un père de famille, répondant au nom d’Essoh Lath. Il exerçait la profession de chauffeur et était connu de tous les villageois.



Qu’a-t-il fait pour mériter un tel sort ? C’est cette interrogation qui revient sur les lèvres des habitants.

En effet, le lundi soir, la victime avant d’être tué de deux balles dans la tête, était sortie pour un rendez-vous à quelques kilomètres de Kpass. Si jusqu’à son départ, sa famille ne s’inquiétait pas, jusqu’à ce que les villageois entendent le crépitement de balles.

Or, c’est à ce moment que, Essoh Lath rentrait de son rendez-vous. Sortis afin de voir ce qui se passait pour que des tirs troublent le calme dans le village, les populations ont été surprises de voir l’un d’eux gisant dans une mare de sang. il s’agissait d’ Essoh Lath qui venait d’être tué de deux balles dans la tête.

Selon plusieurs médias ivoiriens, « près de lui, sont abandonnés téléphone portable et argent, pareil pour un véhicule à bord duquel il circulait, les portières avant ouvertes ».

Grièvement atteint à l’œil droit et à la bouche, le pauvre homme a été vite évacué à l’hôpital de Dabou. De là, il a été transporté d’urgence au CHU de Yopougon. Tous les efforts fournis par les médecins ont été vains. Essoh Lath a succombé à ses blessures autour de 00h16.



« Il est évident que Essoh Lath a été victime d’un règlement de comptes, comme constaté par la police. La police criminelle s’est saisie de l’enquête. Au moins deux personnes seraient impliquées dans cette affaire », renseigne Koaci.

Yao Junior L



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook